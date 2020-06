Eredivisie-backs verheugen zich op duels met Robben: ‘Maar kan een vervelende middag worden’

Door Daniël Dwarswaard



Django Warmerdam (24) speelde de afgelopen drie seizoenen bij FC Groningen, maar draagt vanaf komend seizoen het shirt van FC Utrecht. Oftewel: in het nieuwe voetbaljaar niet mét Arjen Robben, maar tégen Arjen Robben. Sterker, misschien nog wel als directe tegenstander ook. Linksback Warmerdam tegen rechtsbuiten Robben, al krijgt hij wellicht een vrijere rol op het middenveld van FC Groningen.



,,Daar moest ik toch wel even aan denken toen ik het nieuws las’’, zegt Warmerdam. ,,Dat wordt een hele opgave, ja. Het verhaal is bekend: alle topverdedigers van de wereld wisten welke actie Robben ging maken, maar hij was tot het laatste moment van zijn loopbaan amper af te stoppen. Dat hij nu weer gaat voetballen is prachtig. Daar wordt iedereen toch enthousiast van?’’