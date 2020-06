‘Eredivisie half september hervat, in augustus onderling oefenen’

Het is de bedoeling dat de eredivisie half september van start gaat. Dat zei Martin van Geel, de algemeen directeur van Willem II, na een bijeenkomst van de Eredivisie CV (ECV) in Rotterdam tegen FOX Sports, waarbij ook werd gesproken over de verdeling van tv-gelden.

,,Begin september is dan bedoeld voor interlandvoetbal en in augustus worden er dan oefenwedstrijden gespeeld”, zei Van Geel, die een plan openbaar maakte om de Nederlandse clubs een maand eerder vooral onderling tegen elkaar te laten spelen.

,,Er ligt een plan om de eredivisieclubs in augustus een paar keer tegen elkaar te laten spelen, om weer in het ritme en op niveau te komen. Daar was iedereen het, zoals ik het begreep, mee eens”, aldus de directeur van Willem II. “Ook om de voetballiefhebber te bedienen met wedstrijden waarvan de uitslag nog niet bekend is. Want daarvan heeft men er nu wel genoeg gezien.”

De wedstrijden zullen in principe in eerste instantie wel zonder publiek afgewerkt moeten worden. ,,Wanneer het Koning Willem II Stadion weer vol zal zitten? We zijn afhankelijk van de overheid, die zeer goed zal wikken en wegen. De gezondheid staat voorop, dus we moeten kijken hoe we daar gepast mee kunnen aan. Wat dat betreft juich ik de versoepelingen toe, we gaan in Nederland de goede kant op. De aanpak met de intelligente lockdown heeft gewerkt.”

,,De voetbalbranche is er natuurlijk enorm bij gebaat als we weer met supporters kunnen gaan spelen. Daar moeten we naar toewerken, maar wel op een verantwoorde manier.”

Vóór 1 september zijn eredivisiewedstrijden niet toegestaan.