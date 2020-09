Eredivisie hoopt op versoepeling over drie weken: ‘Voetbal wil niet buiten de samenleving staan’

Door Mikos Gouka en Maarten Wijffels



De maatregel dat supporters minimaal drie weken niet meer welkom in de stadions, komt uiteraard keihard aan in de voetbalwereld. Toch gingen lang niet alle betrokkenen vandaag stampvoetend de straat op nadat het kabinet had aangegeven dat de komende drie weken geen publiek meer mag worden toegelaten bij sportwedstrijden. Er is goede hoop dat bij de evaluatie over drie weken toch weer iets mogelijk is. ,,En wij willen heel graag onderdeel zijn van de oplossing van de coronaproblematiek’’, zegt Jan de Jong, voorzitter van de Eredivisie CV. ,,Wij moeten helemaal geen uitzonderingspositie claimen, hoe vervelend dit allemaal ook is. Het aantal reisbewegingen in ons land moet omlaag en hopelijk kunnen wij een bijdrage leveren door de stadions nu leeg te laten.’’