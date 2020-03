Eredivisie: stoppen of doorgaan? ‘Niet naar de kapper, maar wel met elf man op de reservebank’

update ‘Gouden Vitesse­naar’ en oud-politiecom­mis­sa­ris Kees Bakker overleden aan gevolgen coronavi­rus

25 maart ARNHEM - ‘Gouden Vitessenaar’ en oud-politiecommissaris Kees Bakker is woensdagochtend overleden aan het coronavirus. De Arnhemmer en oud-voorzitter van Vitesse was al geruime tijd ernstig ziek. Hij leed aan longkanker. Bakker was zaterdag opgenomen in ziekenhuis Rijnstate in Arnhem. Hij is 76 jaar geworden.