Eredivisie zit in een zorgelijke spagaat: overmacht van Ajax en PSV een ramp of een zegen?

Door Sjoerd Mossou



‘Zaniken om het zaniken’', noemde Willem van Hanegem het gisteren, in zijn column in deze krant. De overmacht van PSV en Ajax is volgens de oud-topspeler alleen maar goed, want, aldus Van Hanegem: ,,Hébben we eindelijk eens twee topploegen die gewoon erg goed spelen en in Europa ook kunnen presteren, is het weer niet goed.’’