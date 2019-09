Eredivisieclubs willen duels verplaatsen voor Formule 1 in Zandvoort

Sloetski grijpt in: Dicko in de basis bij Vitesse; Grot op de bank

13:33 ARNHEM - Leonid Sloetski grijpt in bij Vitesse. De Rus posteert voor het duel met RKC Waalwijk de nieuwe aanwinst Nouha Dicko in de spits naast Tim Matavz. Met de Malinees aan het front verliest Jay-Roy Grot zijn plek in de basis. Aanvoerder Bryan Linssen schuift een linie terug.