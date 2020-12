Eredivisietop: nog één keer knallen voor kerst en dan toeslaan in januari

Door Maarten Wijffels



Pablo Rosario wist exact wat hem afgelopen weekeinde te doen stond tegen RKC. De middenvelder van PSV deed in Waalwijk een ‘Sergio Ramosje’. In de slotfase pakte Rosario heel kort een tegenstander bij zijn shirtje en scoorde ‘per ongeluk’ zijn vijfde gele kaart van het seizoen. Dat betekent een automatische schorsing voor de thuisbeurt vanavond tegen VVV. Maar: Op zondag 10 januari kan Rosario straks onbelast aantreden in de kraker tegen Ajax.