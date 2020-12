Eredivisietoppers zonder publiek? Ik verheug me er net zo hard op

Heerenveen-trai­ner Jansen: ‘Het voelde als de kleine jongens tegen de grote mannen’

24 december Heerenveen gaat als nummer 8 van de Eredivisie de winterstop in, een positie waar trainer Johnny Jansen voorafgaand aan het seizoen direct voor getekend zou hebben. De Friese club verloor in de voorbereiding namelijk alle oefenwedstrijden. Het vertrouwen was broos bij de start van de competitie. ,,Daarom heb ik nu een heel dubbel gevoel", zei Jansen in De Kuip.