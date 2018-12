Erik Mulder even uit rvc KNVB om FC Groningen te helpen

Keuken Kampioen Divisie Winterkam­pi­oen eerste divisie is nog lang niet zeker van titel

15:08 Sparta kan morgen winterkampioen worden in de eerste divisie, maar een groot feest op het Kasteel? Daarvoor is het nog veel te vroeg. Want wie als koploper het jaar afsluit, heeft slechts 39 procent kans op de titel.