Erik ten Hag na ‘goede uitslag’ in Alkmaar: ‘We houden het stuur in handen’

Hoewel Ajax in Alkmaar twee punten liet liggen in de titelstrijd, kon Erik ten Hag prima leven met het zwaarbevochten gelijkspel (2-2) . ,,Uit bij AZ is dat een goede uitslag”, zei de trainer van Ajax bij ESPN. ,,En gezien de wedstrijd ook wel terecht.”

Ajax ging nog wel met een 1-0 voorsprong de rust in, maar kreeg in de tweede helft twee doelpunten om de oren. Het was aan Edson Álvarez (met een kopbal in de 86ste minuut) te danken dat de Amsterdammers toch nog een gelijkspel uit het vuur wisten te slepen.

,,Het was een hele intense wedstrijd van beide kanten”, vond de toekomstig trainer van Manchester United. ,,Er zat veel emotie in, het was een echte derby. We begonnen goed en domineerden ook zonder dat we al te veel kansen kregen. Brobbey maakt een goede goal.”

,,Maar in de tweede helft deden we het een stuk minder. En dan geven we ook nog twee doelpunten makkelijk weg. Dat mag natuurlijk niet. Ik ben wel blij hoe we ons dan weer oprichtten. We gingen toch weer voor die 2-2. En Álvarez scoort ook. Dat kan een heel belangrijk doelpunt voor ons zijn.”

Brobbey viel in de tweede helft geblesseerd uit. Het is nog niet duidelijk wat de schade is. ,,Het kan echt een blessure zijn, maar het zou ook nog kunnen dat het een krampaanval was. We weten het nog niet. We moeten maar even afwachten.”

Verschil met PSV

Door het puntenverlies kan PSV met nog twee wedstrijden te gaan het gat verkleinen tot twee punten. Dan moet de achtervolger van Ajax wel in de Kuip winnen van Conference League-finalist Feyenoord.

,,We houden het stuur nog steeds in handen, wat de uitslag ook wordt bij Feyenoord tegen PSV”, weet Ten Hag. ,,We moeten maar even afwachten wat daar gebeurt, maar we bepalen zelf hoe deze titelrace afloopt.”

Volledig scherm Bryan Brobbey viel geblesseerd uit. © Pim Ras Fotografie

,,Het is nu zaak om de spirit hoog te houden, positief te blijven en er geloof in te houden. Feyenoord-PSV staat zo vast wel op in de bus, maar wij moeten ons gewoon richten op de volgende wedstrijd tegen Heerenveen.”

Ajax ontvangt Heerenveen komende woensdag om 20.00 uur in de Johan Cruijff Arena. Het seizoen wordt over precies een week afgesloten met een uitwedstrijd tegen Vitesse. Alle wedstrijden in de eredivisie beginnen dan om 14.30 uur.

Klaassen

Davy Klaassen sprak van een zware wedstrijd. ,,We deden het wel aardig en kwamen er best vaak doorheen, maar dan ontbrak de eindpass”, zei de middenvelder. ,,In de tweede helft gingen ze iets hoger druk zetten en behielden wij te weinig de bal. Het lijkt me duidelijk dat het aan de bal beter moet.”

,,Het blijft spannend, we gaan zo kijken wat PSV doet en mogen woensdag weer. Gelukkig hebben we alles nog in eigen hand. Daarom is die 2-2 ook beter dan 2-1 verliezen.”