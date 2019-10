Erik ten Hag predikt realisme bij Ajax: ‘Vorig jaar was vorig jaar’

John Blankenstein Foundation ‘Alle boeren zijn homo's’, maakt regenboog­ac­tie in voetbal nog steeds nodig’

22 oktober De eredivisie en eerste divisie stonden afgelopen weekend volledig in het teken van de Coming Out Day. Van aanvoerdersbanden tot microfoons, overal kwamen de regenboogkleuren terug. Desondanks klonk bijvoorbeeld bij FC Utrecht-PSV het ‘alle boeren zijn homo’s’ vanaf de tribunes in de Galgenwaard.