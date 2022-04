Erik ten Hag prijst winnaarsmentaliteit Ajax, Danny Buijs ondanks VAR-moment lovend over Bas Nijhuis

Erik ten Hag was na afloop van FC Groningen - Ajax vooral te spreken over de mentaliteit van zijn ploeg. Volgens de trainer is dat de reden dat Ajax in deze moeilijke fase wedstrijden blijft winnen: „De wil om te winnen heeft de doorslag gegeven. Als je deze mentaliteit behoudt, dan blijven de overwinningen komen.”

Ajax kwam tegen Groningen op achterstand en dat is een patroon van de laatste weken. Toch heeft Ten Hag zijn spelers vooraf niet speciaal ingeprent dat het begin beter moest: „Ik heb mijn ploeg niet gewaarschuwd. Ik ga uit van pro-activiteit en zo zijn we de wedstrijd ingegaan. Ik denk dat we aan het begin een aantal goede balveroveringen hadden hoog op het veld. Alleen schakelen we niet goed om en maken we de verkeerde keuzes.”

„We hadden al voor kunnen komen met het lucky shot van Steven Berghuis op de lat. Dan uit het niets eigenlijk, ook al staan we organisatorisch slecht, komen we ineens achter. Dan moet je mentaliteit tonen en dat hebben we gedaan”, aldus de oefenmeester.

Ten Hag stoorde zich vooral aan de gebrekkige organisatie op het veld: „Ze weten hoe ze als team moeten verdedigen tegen een ploeg die speelt als Groningen, maar dat deden we niet goed. We kwamen de regels niet na en dan kan je problemen krijgen. Ik kan niet zeggen dat Groningen heel veel kansen uitspeelden, maar na de 1-0 hadden ze nog een grote kans. Als je 2-0 achter komt, wordt het natuurlijk een heel moeilijk verhaal. Ook daar kunnen we mee omgaan, maar het is beter om dat te voorkomen.”

De trainer zag na rust een veel beter Ajax: „De tweede helft staat de organisatie stukken beter en hadden we de wedstrijd heel lang in de grip. We hadden de wedstrijd eigenlijk al moeten beslissen. Als die goal uitblijft, dan komt er weer opportunisme en kan zo bal nog verkeerd vallen. In die fase redde Andre Onana ons een keer heel erg goed.”

Er wordt veel gesproken over de matige vorm van Ajax de laatste weken, maar daar wil Ten Hag niet helemaal in meegaan: „Vanaf 1 januari hebben we één wedstrijd verloren en dat tekent de ongelofelijke winnaarsmentaliteit. We hebben wat wisselingen in de laatste weken en dan gaan er wat automatismen weg. Ik hoop dat we de komende weken terug kunnen naar die automatismen door in een vastere formatie te spelen. Dan zullen we hopelijk beter gaan voetballen. Als je deze mentaliteit houdt, want die heb je zeker in deze fase nodig, dan blijven de overwinningen komen. Maar dat zal niet vanzelf gaan.”

Collega Danny Buijs was na de nederlaag kritisch op zijn rechtsback Damil Dankerlui, die hij de eerste twee goals van de Amsterdammers aanrekende. Buijs was aanzienlijk beter te spreken over scheidsrechter Bas Nijhuis, met wie hij bij het ingaan van de rust nog wel een woordenwisseling had. ,,Damil speelde gewoon slecht”, zei de trainer bij ESPN. ,,Niet alleen bij die twee doelpunten, ook op andere momenten was het niet goed genoeg. Als je hoger op de ranglijst wil komen, mag je niet zulke fouten maken. Dit was gewoon heel slecht verdedigd, dat mag niet op dit niveau.” Buijs besloot Dankerlui (ex-Ajax) dan ook in de rust te wisselen.

De blessuretijd van de eerste helft was al verstreken toen Dankerlui met een uitgestoken arm een voorzet van Noussair Mazraoui blokkeerde. Nijhuis floot in eerste instantie direct voor de rust, maar gaf Ajax na inmenging van de VAR alsnog een strafschop. Tot onvrede van Buijs, die in discussie ging met de scheidsrechter.

,,Ik dacht dat hij voor de rust had gefloten, dan hoop je dat de VAR er niet meer naar gaat kijken. Maar goed, los daarvan heeft Nijhuis ook vandaag prima gefloten. Hij is gewoon een heel goede scheidsrechter. Hoe die man met ons en de spelers omgaat, dat is een verademing. Het zorgt ervoor dat wij allemaal heel veel respect voor hem hebben. Daar kunnen vele anderen een voorbeeld aan nemen.”