Ervaren Jeffrey Bruma tekent tot einde seizoen bij Heerenveen

Bruma neemt bergen aan ervaring met zich mee. Hij begon zijn carrière op het hoogste niveau bij Chelsea, waar hij meerdere prijzen won. De 25-voudig international kwam via Leicester en HSV in 2013 in Eindhoven terecht. Met PSV werd hij twee keer landskampioen, om in 2016 naar Wolfsburg te vertrekken. Daar bleef hij tot 2021, waarna hij naar het Turkse Kasimpasa vertrok.