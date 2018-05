Europa in: pijnlijk en prachtig tegelijk

Groeneveld mist belangrij­ke promotiedu­els tegen Emmen

10:04 NIJMEGEN- NEC-aanvaller Arnaut Groeneveld is niet inzetbaar in de twee promotieduels tegen FC Emmen, donderdag en zondag. Het was al de vraag of hij op tijd zou herstellen van zijn blessure, maar hij doet definitief niet mee, meldt NEC op haar website.