Europa reddingsboei voor Feyenoord? Het komt Fred Rutten bekend voor

Door Mikos Gouka



Als Fred Rutten zijn voormalig club Feyenoord één advies mag geven, is het morgen in de heenwedstrijd meteen afrekenen Hapoel Beer Sheva. ,,Want in Israël voetballen, geloof me, het voelt in vrijwel alles anders’’, zegt de 56-jarige Rutten, die het seizoen 2014/2015 aan het roer stond in de Kuip. Rutten kent de Israëlische competitie, hij was er hoofdtrainer bij Maccabi Haifa in 2018 van januari tot november. ,,Er is straks tijdverschil, in de zomer nadert de temperatuur in Israël met regelmaat de veertig graden. Het gras voelt anders dan in Nederland en de speelstijl van Hapoel Beer Sheva is anders dan de clubs in de eredivisie. En zo dichtbij de Gazastrook is ook een bijzondere omgeving.’’