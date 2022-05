Europese droomreis al geslaagd, maar kan Feyenoord ook kroon op seizoen zetten?

PS­V-jeugdtrai­ner Jürgen Dirkx wordt rechter­hand Mark van Bommel bij Antwerp

PSV is verrast na het vertrek van jeugdtrainer Jürgen Dirkx naar Royal Antwerp FC, als assistent van de nieuwe hoofdcoach Mark van Bommel. De 46-jarige Reuselnaar was voor komend seizoen beoogd trainer van PSV onder 18, maar die positie moet PSV nu anders invullen. PSV respecteert de keuze van Dirkx. Hij werkte eerder al met Van Bommel in de tijd dat hij hoofdtrainer van PSV was.

23 mei