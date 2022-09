Europese landen adopteren voor WK in Qatar het regenbooghartje op aanvoerdersband Oranje

Feyenoord-doel­man Justin Bijlow over afwezig­heid in Oranje: ‘Ik weet ook wel dat ik niet in topvorm ben’

Justin Bijlow is ‘een beetje verrast’ dat hij ontbreekt in de selectie van het Nederlands elftal. De keeper van Feyenoord was vorig jaar een tijdje de nummer 1 onder de lat bij bondscoach Louis van Gaal. In de laatste interlandperiode voordat de WK-selectie bekend wordt, zit Bijlow echter niet bij de selectie.

18 september