Ex-bondscoaches bij Sparta: van Kessler tot Rijkaard

Net als Kessler was Oranje zijn eerste klus als hoofdtrainer. Frank Rijkaard heeft de twijfelachtige eer dat hij de eerste trainer was onder wie Sparta voor het eerst uit de eredivisie degradeerde. Rijkaard werd in 1998 door de KNVB verrassend als opvolger van bondscoach Guus Hiddink benoemd. De ex-Ajacied was tot dan alleen assistent van Hiddink op het WK van 1998. In eigen land leidde Rijkaard, met Johan Neeskens aan zijn zijde, in 2000 Oranje naar de halve finales. Daarin werd Nederland na strafschoppen door Italië uitgeschakeld. Rijkaard stapte daarna op. Zijn naam ging vervolgens rond bij Ajax en AC Milan, maar hij tekende een jaar later verrassend bij Sparta. Een gefortuneerde zakenman haalde hem als opvolger van Willem van Hanegem, onder wie de club uit Spangen pas via de nacompetitie aan degradatie ontkwam. Die degradatie kwam er onder Rijkaard toch. In een poule met FC Volendam, ADO Den Haag en Excelsior promoveerde de stadgenoot via de nacompetitie naar de eredivisie en eindigde Sparta als laatste. Direct na de met 1-3 verloren thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag, zei de Amsterdammer nog: ,,Ik voel me nergens te groot voor, dus ook niet voor de eerste divisie.’’ Vijf dagen na de historische degradatie stapte Rijkaard, die nog een contract voor twee seizoenen had, toch op. ,,Door de degradatie is er iets bij hem geknakt. Rijkaard zag hoog op tegen een seizoen in de eerste divisie’’, zei Sparta-directeur Cees Gerits toen. De kogelbrief die Rijkaard na de nederlaag tegen Excelsior, toen Sparta al zo goed als gedegradeerd was, speelde ook een rol. Gerrits: ,,Die brief met een kogel erin heeft bij hem thuis diepe indruk gemaakt.’’