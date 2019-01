Ex-internationals spelen gelijk in traditioneel nieuwsjaarsduel

Romano Denneboom, die bij Oranje zijn debuut maakte onder Marco van Basten, opende in de eerste helft de score. HFC liep in de tweede helft weg naar 3-1. Dankzij treffers van Andwélé Slory (die vorig jaar twee doelpunten maakte) en Martijn Reuser wist het elftal met voormalig internationals een nederlaag toch nog te voorkomen. Hele grote namen ontbraken dit keer in het elftal van oud-internationals.