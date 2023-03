Excelsior boekt klinkende zege op Cambuur en doet geweldige zaken in strijd om lijfsbehoud

Of de belangen van de degradatiekraker een beetje duidelijk werden op Woudestein? Een spetterende vuurwerkshow vooraf zette de boel meteen op scherp in Rotterdam. Het was de thuisploeg die voor het vuurwerk binnen de lijnen zorgde. Dodelijk effectief en messcherp was Excelsior, dat Cambuur vanaf het beginsignaal bij de keel greep en nauwelijks meer los liet. Het bezorgde Excelsior de eerste driepunter sinds 20 januari, toen FC Volendam thuis werd verslagen (2-0).

Excelsior kwam tegen Cambuur al na zes minuten op voorsprong. Kenzo Goudmijn vormde het eindstation van een flitsende aanval. De 21-jarige middenvelder schoot de bal hard en laag langs Cambuur-doelman Robbin Ruiter, die een verschrikkelijke middag beleefde. Vier minuten later grabbelde hij namelijk bij een onfortuinlijke inzet van zijn eigen verdediger Leon Bergsma, die de score verdubbelde namens de thuisploeg.

Maar daar bleef het niet bij. Excelsior was uiterst effectief. Siebe Horemans schoot de 3-0 tegen de touwen, even later maakte Lazaros Lamprou de mooiste treffer van de middag. De Griekse aanvaller volleerde een knappe voorzet van Marouan Azarkan in één keer in de verre hoek. Ruiter was kansloos en staarde onthutst voor zich uit. Al na een halfuur spelen was de degradatiekraker, waarin de belangen voor beide ploegen levensgroot waren, beslist.

Volledig scherm Nikolas Agrafiotis miste de penalty voor Excelsior. © Pro Shots / Shane Winsser

Het zorgde zichtbaar voor frustraties bij Cambuur-coach Sjors Ultee, die al na 24 minuten een dubbele wissel doorvoerde. Invallers Calvin Mac Intosh en Mees Hoedemakers kregen de ondankbare taak om de forse achterstand te repareren. Dat mislukte, ondanks dat Alex Bangura kort na rust de 4-1 namens Cambuur maakte.

De Leeuwarders aasden vervolgens op een mirakel en kregen met opportunistisch spel nog wat kansjes, maar dat bleef uit. Het was zelfs Excelsior dat de grootste mogelijkheid kreeg. Spits Nikolas Agrafiotis ramde een strafschop echter keihard over. Cambuur bleef daardoor de hekkensluiter van de eredivisie en heeft nu zeven punten minder dan nummer vijftien Excelsior, dat dankzij de overwinning weer over FC Emmen heenwipte en een einde maakte aan een reeks van acht wedstrijden zonder overwinning.

