Excelsior doet aangifte tegen FC Den Bosch-supporters

Vanuit Excelsior is er aangifte gedaan tegen een groepje FC Den Bosch-supporters. Aanvaller Ahmad Mendes Moreira (24) was afgelopen zondag slachtoffer van racisme, afkomstig van een deel van de harde kern van Den Bosch.

Of de club Excelsior of Ahmad Mendes Moreira zelf aangifte heeft gedaan, wil de club niet zeggen vanwege de gevoeligheid van de zaak. Vandaag is er vanuit het Excelsior-kamp aangifte gedaan tegen een clubje FC Den Bosch-aanhangers dat Mendes Moreira afgelopen zondag racistisch bejegende. Eerder al startte het OM, evenals de KNVB en FC Den Bosch, een onderzoek.

Mendes Moreira wil zelf niet meer over de kwestie praten en wordt op eigen verzoek door Excelsior uit de wind gehouden. De 24-jarige aanvaller werd zondag door een deel van de Bossche aanhang uitgescholden met mensonterende termen als ‘zwarte piet’, ‘katoenplukker’ en ‘kankerzwarte’. Ook werden zwarte piet-liedjes gezongen wanneer hij aan de bal was of een overtreding maakte. De voetbalwereld steunde ‘Achie’ en sprak zich massaal uit tegen racisme. Ook de Oranje-internationals maakten deze week een statement.

Komend weekeinde worden alle wedstrijden in het betaald voetbal direct na de aftrap een minuut stilgelegd. Bij Excelsior wordt een sfeeractie georganiseerd waar de supporters een rode kaart omhoog houden tegen racisme. ,,Heel goed”, reageert trainer Ricardo Moniz op de aangekondigde acties. ,,Maar het is niet genoeg. Er is vaak geen plan. Mensen roepen maar, oplossen kan niet van afstand. Alleen met betrokken mensen die op die mannen afstappen. Daar ligt een rol voor de clubs. Dan is het voor een groot deel uit te bannen, maar nooit helemaal helaas.”