Excelsior - FC Eindhoven tijdelijk stilgelegd na spreekkoren

Supporters zongen ‘KNVB Maffia’, er lagen een stuk of dertig bekers bier naast het doel van de Eindhoven-keeper Nigel Bertrams en er kwamen twee fans het veld op gerend. Die gingen, nadat Vos de spelers de catacomben had ingestuurd, worstelen op de middenstip.

,,Scheidsrechter Martijn Vos stuurt beide teams naar binnen wegens spreekkoren, die met name achter het doel van Nigel Bertrams vandaan komen”, schreef FC Eindhoven op Twitter. Behalve de spreekkoren zou er ook met bier zijn gegooid. ,,Het duel is stilgelegd vanwege bekertjes op het veld”, aldus de thuisclub, die kort na het stilleggen geen idee had waarom dat gebeurde. ,,Het spel ligt nu even stil. Waarom is onduidelijk.”