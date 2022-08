Excelsior heeft beet en herenigt broers: Mike van Duinen keert terug in Rotterdam

Daarmee heeft Excelsior de gewenste aanvallende versterking met ervaring in de eredivisie binnen. De Haagse aanvaller speelde namens ADO Den Haag, Excelsior, Roda JC en PEC Zwolle al 247 wedstrijden op het hoogste niveau. Daarin was hij 53 keer trefzeker. Van Duinen moet bij de Rotterdammers gaan concurreren met spits Reda Kharchouch, al wordt Van Duinen ook als een serieuze optie voor de flankposities gezien.

Van Duinen speelde tussen 2016 en 2018 al voor Excelsior. Vorig jaar hield de spits zijn conditie nog op peil in Rotterdam, maar destijds viel zijn keuze op een overstap naar het Griekse OFI Kreta. Daar liet hij afgelopen week zijn contract ontbinden vanwege een gebrek aan speeltijd. Afgelopen seizoen kwam de Hagenaar tot 22 optredens in de hoofdmacht.

De spits wordt in Rotterdam herenigd met zijn broer Niels, die sinds deze zomer als technisch directeur werkzaam is bij Excelsior. Van Duinen deed eerder al goede zaken door de ervaren Yassin Ayoub terug naar Nederland te halen en houdt nu ook zijn jongere broer uit handen van de rijkere clubs in de Keuken Kampioen Divisie. Ook ADO Den Haag was in de markt voor de snelle aanvaller, maar hij prefereerde een terugkeer naar het hoogste niveau.