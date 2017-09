Excelsior hoopt dat het thuis een keertje meezit

,,Afgelopen weekeinde zat het allemaal een beetje mee”, refereert hij aan de knappe 0-2 zege bij AZ. ,,Dat hebben we in thuiswedstrijden nog niet gehad. Net die details, die paar kleine procentjes, dat is het verschil. Spelen we zoals tegen AZ, dan gaan we thuis nog voldoende punten pakken. En ach, als we alle uitwedstrijden winnen en thuis verliezen, teken ik daar ook voor. Niet zo leuk voor het eigen publiek misschien. Maar het zou wel betekenen dat we erin blijven. En dat vinden ze denk ik toch het belangrijkste.”



Excelsior kan tegen VVV weer beschikken over centrale verdediger Jordy de Wijs, die vorig weekeinde kampte met een nekblessure. Alessandro Damen, Stanley Elbers, Shane O’Neill en Lorenzo Burnet zijn er vanwege blessures niet bij.