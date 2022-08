Excelsior op een roze wolk dankzij Reda Kharchouch: na Cambuur ook Vitesse geklopt

Excelsior voert minstens een dag de ranglijst van de eredivisie aan. De promovendus overleefde ook de storm van Vitesse en is daardoor nog altijd zonder puntenverlies. De Rotterdammers boekten een 3-1 zege. Aankoop Reda Kharchouch greep de spotlights met twee goals en een assist.

‘Wij staan bovenaan’, klonk het geamuseerd vanaf de tribunes in Rotterdam. Met een selectie die verre van op orde is en een laag verwachtingspatroon heeft Excelsior verrassend genoeg na twee speelronden de volle buit te pakken. De thuisploeg evenaarde daarmee een clubrecord: het betekende de vierde opeenvolgende overwinning in de eredivisie, wat tot dusverre alleen in 1984, 1985 en 2017 lukte.

Het uitzinnige publiek in het Van Donge en de Roo stadion, na drie jaar weer eens uitverkocht in competitieverband, verwelkomde met aanwinst Reda Kharchouch tijdens de thuisrentree in de eredivisie een nieuwe publiekslieveling. Met twee knappe spitsengoals schoot Kharchouch zijn ploeg uiteindelijk naar de zege.

De van Sparta overgenomen spits gebruikte zijn sterke lichaam om de score te openen en lobde kort daarna op fraaie wijze de tweede treffer op het scorebord, ook omdat de VAR goedkeuring had gegeven en geen buitenspel had constateerde. De Amsterdammer bekroonde zijn sterke optreden na rust, door de treffer van Kenzo Goudmijn voor te bereiden en zijn nieuwe ploeg zodoende drie punten te schenken.

Red Kharchouch

Het was, net zoals vorige week tegen SC Cambuur, juist Vitesse dat de meeste kansen creëerde. De Arnhemmers stuitten echter steeds op doelman Stijn van Gassel, die na een halfuur alleen geen antwoord had op een inzet van Vitesse-spits Nikolai Baden Frederiksen. De Deen tikte de bal uit de rebound in het lege doel.

Vitesse joeg na de onderbreking op de gelijkmaker, maar slaagde er niet in de opgetrokken muur van Excelsior af te breken. Pas in de slotfase dacht Thomas Buitink nog te scoren, maar de Vitesse-invaller werd wel buitenspel gegeven. Tot overmaat van ramp kreeg Vitesse ook nog een rode kaart in de absolute slotfase.

Zingend en springend zagen fans Excelsior de tweede zege van het seizoen boeken. Het betekende de beste seizoenstart sinds 2016 voor de Rotterdammers, die op een roze wolk én met een flinke dosis lucht naar de verrichtingen van de concurrentie kunnen gaan kijken.

