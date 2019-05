Excelsior staat voor zware opdracht na nederlaag tegen RKC

Excelsior maakte in de eerste helft een matige indruk. De beste kansen waren zelfs voor RKC, dat eerder deze week in de play offs afrekende met NEC. Mario Bilate was meerdere malen dicht bij de openingstreffer, maar telkens stond er wel iemand in de weg.



In de tweede helft was het wel raak voor de spits. In een minuut tijd kreeg Bilate drie grote kansen, waarvan hij de derde benutte. Koeltjes schoof hij na een verdedigende fout van Ryan Koolwijk de bal langs doelman Damen. Even later tekende Fortes na een fout in de RKC-verdediging voor de gelijkmaker, maar lang mocht Excelsior niet van de gelijke stand genieten. Rechtsback Juriën Gaari zorgde voor de verdiende 2-1 voorsprong en dat gaf RKC niet meer uit handen.



Woensdag wacht om 18:30 uur de returnwedstrijd in Rotterdam. Excelsior moet flink aan de bak om de halve finales te overleven. Vijf jaar geleden plaatste Excelsior zich nog ten koste van RKC voor de Eredivisie. Op Woudestein eindigde het destijds in 2-0, waarna het in Waalwijk in 2-2 eindigde.