Excelsior twee duels zonder Messaoud

Rode kaart Doekhi mogelijk gesepo­neerd, twee duels schorsing Bruns

17:08 ZEIST/ARNHEM - De rode kaart van Danilho Doekhi tegen Feyenoord wordt mogelijk nog geseponeerd. Vitesse vecht de eerste gele prent van de verdediger in De Kuip aan, omdat er sprake is van een persoonsverwisseling met Navarone Foor. De aanklager betaald voetbal bekijkt nu met arbiter Gözübüyük of er sprake is van een dwaling. Thomas Bruns wordt twee wedstrijden geschorst voor zijn uitsluiting tegen Feyenoord van afgelopen zondag.