Famalicão maakt iets 'aparts' los bij Verdonk: ‘Al snel wist ik: dit moet ik doen’

Scoren in De Goffert blijft voor ‘Souf’ nog even een droom

12 september NIJMEGEN - Zijn eerste duel in De Goffert als basisspeler had volgens Souffian El Karouani niet beter gekund. De linksback van NEC was na de thuiswedstrijd tegen Jong Ajax (2-1) dolblij met de overwinning en tevreden over zijn eigen spel.