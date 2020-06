Fans Feyenoord kokhalzen van idee dat Liam Kelly 600.000 euro per seizoen opstrijkt

Mario Been leunde voorover, keek de lange tafel met journalisten rond en zei: ,,Wie miljonair wil worden, moet niet naar deze Kuip komen.’’ Het was begin 2010, Feyenoord krabbelde overeind nadat het dicht bij de financiële ondergang was gekomen.



Het ging in die periode over de enorme jaarsalarissen van de spelers Giovanni van Bronckhorst, Roy Makaay, Kevin Hofland en Tim de Cler. Been zei daar later eens over dat Peter Bosz als technisch directeur van Feyenoord, voordat hij aan tafel schoof om over contracten te praten, ‘wel eerst even zijn mijter opzette’.