‘Fans’ Groningen saboteren duel met Ajax: wedstrijd definitief gestaakt na rookbommen op veld

Voor de aftrap liet het publiek van de club die vorige week tegen Go Ahead Eagles degradeerde hun onvrede al blijken met diverse spandoeken. ‘Dit mocht nooit gebeuren’, ‘dit wordt nooit vergeten en vergeven’ en ‘Fledderus persona non grata’, viel onder meer te lezen op de korte zijde met de fanatieke aanhang van FC Groningen, verwijzend ook naar de eerste ontslagen technisch manager van de club.

Vijf minuten nadat de wolken van zwarte rookbommen waren opgetrokken en de thuisploeg had afgetrapt, bleken nog niet alle toeschouwers bekoeld. Ajax-captain Dusan Tadic, die zijn loopbaan in Nederland in het hoge noorden begon, wil net aanleggen voor een corner, toen meerdere fakkels met rook het veld op werden geworpen. Daar bleef het niet bij, want een ‘fan’ slaagde er ook in met een bedekt gezicht en een spandoek in de handen, het veld te bestormen. Hij werd met moeite overmeesterd. Arbiter Manschot dirigeerde daarop alle spelers naar binnen.

Definitief gestaakt

Aan de zijlijn was het onmiddellijk alle hens aan dek met veiligheidspersoneel. Tien minuten later werd omgeroepen dat de wedstrijd alsnog zou worden hervat, maar dat bij nieuw wangedrag een definitieve staking volgde. Twee minuten na de hervatting kreeg het FC Groningen-publiek het voor elkaar en werd de wedstrijd definitief gestaakt doordat er opnieuw rookbommen op het veld werden gegooid. Een ‘supportersgroep’ kondigde eerder deze week op Facebook al aan een definitieve staking te willen bewerkstelligen.

FC Groningen-Ajax is niet de eerste wedstrijd die dit weekend werd stilgelegd . Op andere velden besloten arbiters daartoe toen vooral bekertjes ‘vreugdebier’ op het veld belandden. Sinds een maand hanteert de KNVB richtlijnen waarbij scheidsrechters dan onmiddellijk over moeten gaan tot een tijdelijke, en bij herhaling, definitieve staking.

Scheidsrechter Manschot teleurgesteld

Na afloop gaf scheidsrechter Jeroen Manschot voor de camera van ESPN tekst en uitleg over het besluit om te staken. „Vooraf is er al met diverse mensen gesproken over de scenario’s. Er waren al signalen dat het mis zou kunnen gaan vandaag. Het is bekend dat er onvrede is bij de supporters over de club. Er werden massaal rookbommen op het veld gegooid. Het is niet één biertje, zoals de laatste tijd vaker gebeurt. De vlekken staan nog in het veld en ik zag zelfs dat de LED-boarding in de fik vloog.”

„We hoopten dat de rust was teruggekeerd, maar een paar minuten later gebeurde het weer. De veiligheidsdriehoek neemt dan uiteindelijk de beslissing. Wij staken dan definitief, tenzij de veiligheid buiten het stadion niet groot genoeg is. Dan kan er besloten worden om door te spelen.”

Manschot baalt ervan dat hij de wedstrijd definitief stil heeft moeten leggen, maar vraag zich ook af of het probleem tegen te gaan is. „Dit is niet te tackelen. Ze doen alles zo sneaky. Ze hebben er bij FC Groningen alles aan gedaan. Ze hebben vuurwerkspeurhonden neergezet. Wat moet je nog meer doen? Het zijn een stel gekken die het verzieken voor de rest.”