Fans welkom in stadions, maar op 1,5 meter én niet zingen: ‘Neem een toeter mee’

,,Ik heb vandaag positief nieuws te melden, maar die anderhalve meter blijft cruciaal. We krijgen meer ruimte door afstand te bewaren", stelde Rutte, alvorens hij bekendmaakte dat mensen weer welkom zijn in voetbalstadions. ,,In de Kuip, in de Johan Cruijff Arena... mensen zijn weer welkom, maar wel op anderhalve meter", aldus Rutte, die daaraan toevoegde dat spreekkoren nog niet zijn toegestaan.

Hoe dat gehandhaafd gaat worden? ,,Het is heel simpel", stelt Rutte. ,,Als we ons er niet aan houden, gaan de stadions weer dicht. Dus neem een toeter mee en fluister ‘hoera’ als jouw favoriete team scoort", zei Rutte met een kwinkslag. Maar zijn boodschap was wel serieus: ,,Ik snap dat het verschrikkelijk is, maar als je zingt en schreeuwt is de kans op besmetting gewoon heel groot. Dat hebben we gezien met de voetbalwedstrijd in Bergamo. (De Champions League-wedstrijd tussen Atalanta Bergamo en Valencia, die overigens werd gespeeld in Milaan, maar door veel dokters werd gezien als biologische bom en dé reden dat er zó veel besmettingen waren in en rondom Bergamo, red.). Ook die wedstrijd was in de open lucht, maar met hard schreeuwen en zingen is de kans op besmetting toch heel groot.”