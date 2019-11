FC Den Bosch doet toch onderzoek naar ‘kraaiengeluiden’

Mendes Moreira werd in het duel uit de Keuken Kampioen Divisie tussen beide clubs onheus bejegend door een deel van de aanhang van de thuisclub. Zo zongen de fans liedjes over Sinterklaas en Zwarte Piet als Mendes Moreira aan de bal was. Ook leken er oerwoudgeluiden te worden gemaakt en waren er beelden een jongen, die de Hitler-groet bracht.



Arbiter Laurens Gerrets besloot het duel enige tijd stil te leggen omdat Mendes Moreira hevig geëmotioneerd was. Na overleg in de catacomben werd de wedstrijd hervat. Niet veel later zette Mendes Moreira zijn ploeg op voorsprong (1-2). Het duel eindigde in 3-3.