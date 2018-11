FC Den Bosch klimt naar vierde plek na zege op Jong PSV

Kapotte transformator Feyenoord - VVV wordt op donderdag 6 december ingehaald

15:41 De competitiewedstrijd Feyenoord – VVV-Venlo is opnieuw ingepland en zal nu worden gespeeld op donderdag 6 december. Het duel, dat gisteren moest worden gestaakt nadat het licht in De Kuip al na een minuut uit viel, wordt die avond vanaf 20.00 uur in z’n geheel over gespeeld.