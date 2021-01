FC Den Bosch zet streep door ‘enfant terrible’ Lumu: ‘Het is graag of niet’

Samenvatting AZ terug in titelrace na zege op PSV door goals Koop­meiners en Stengs

13 januari PSV heeft in het Philips Stadion voor de tweede keer op rij een tik gegregen van AZ. Na de 0-4 van vorig seizoen eindigde het duel vanavond in 1-3. AZ won voor de zesde keer op rij een wedstrijd van Ajax, PSV of Feyenoord; een record in de Eredivisie.