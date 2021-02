FC Dordrecht dankzij Fortuna-huurling verlost van laatste plaats

Na een goede wedstrijd is de pijn nóg groter bij PSV: ‘Dit is heel moeilijk om te accepteren’

26 februari Het laatste fluitje van scheidsrechter Clément Turpin voelde donderdagavond voor de PSV’ers na 90 minuten tegen Olympiakos als een scherpe naald in de benen. De sportieve pijn was na een 2-1 overwinning, die voelde als een heftige nederlaag en niet toereikend was, heel groot in het Eindhovense kamp.