FC Eindhoven deelt Almere City eerste tik uit in play-offs om promotie naar de eredivisie

Het leek een typische 0-0-wedstrijd, maar een kwartier voor tijd maakte FC Eindhoven via Dyon Dorenbosch toch nog het verschil tegen Almere City in de eerste wedstrijd van de play-offs om promotie/degradatie: 1-0. En dus heeft de ploeg van Rob Penders een prima uitgangspositie als het vrijdag naar Flevoland gaat. Al zijn er wel zorgen over doelman Nigel Bertrams.

Verder komen dan vorig seizoen: dat is in de play-offs hét doel van FC Eindhoven, kondigde trainer Rob Penders vooraf aan. Een jaar geleden was de halve finale de eindbestemming voor de Eindhovenaren, die ook nu weer een heel aardig seizoen achter de rug hebben. Nu moet het beter, al is Almere City, de nummer 3 van het afgelopen seizoen in de Keuken Kampioen Divisie, zeker geen makkelijke eerste horde.

Dat bleek maandagavond wel, zowel FC Eindhoven als de ploeg uit Flevoland speelde met de rem erop. Toch opende FC Eindhoven sterk, maar net als de vuurwerkshow vooraf was het van korte duur, met slechts één knal. Naoufal Bannis schoot hard op doelman Nordin Bakker. Het was - zeker voor rust - een typisch eerste play-offduel: weinig risico’s, weinig avontuurlijk. De spanning stond er vol op, ook bij een behoudender spelend FC Eindhoven. Af en toe waren er uitbraken van de mannen van trainer Rob Penders, vooral met de rust in zicht en na het uitvallen van Almere-aanvoerder Damian van Bruggen. Toch was het devies vooral: geen fouten te maken die je het tweeluik vroegtijdig kunnen kosten.

Gebroken kaak?

Na rust kreeg de thuisploeg al snel een domper te verwerken, doelman Nigel Bertrams viel uit: hij lijkt zijn kaak te hebben gebroken en lijkt de rest van de play-offs in dat geval wel te kunnen vergeten. En dus moest Jort Borgmans voor het eerst sinds augustus 2021 het doel in en dat deed hij met verve: hij hield FC Eindhoven in de 65ste minuut met een katachtige reflex op de been en verwerkte even later een lastige voorzet prima.

Een kwartier voor tijd werd de ban alsnog gebroken door FC Eindhoven, en hoe: na een prima aanval legde invaller Evan Rottier de bal op het hoofd van Dorenbosch. Het jeugdproduct van de Eindhovenaren knikte overtuigend binnen en bezorgde FC Eindhoven zo een fijne uitgangspositie om de halve finale van de play-offs te bereiken.

