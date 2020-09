FC Eindhoven en Roda JC zorgen voor spektakel bij eerste duel zonder publiek

Geen publiek dus in het Jan Louwers Stadion in Eindhoven, maar de televisiekijkers konden toch met plezier naar deze wedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie kijken. Na 23 minuten spelen stond het al 2-3 in het voordeel van de bezoekers uit Kerkrade. Hugo Botermans maakte na zeven minuten de 1-0, maar twee minuten later maakte Patrick Pflücke weer gelijk: 1-1. Via twee goals van spelmaker Roland Alberg liep Roda vervolgens snel uit naar een 1-3 voorsprong, maar FC Eindhoven-smaakmaker Kaj de Rooij zorgde halverwege de eerste helft weer voor de aansluitingstreffer namens de thuisploeg. De Spaanse middenvelder Iker Pozo La Rosa (20), die wordt gehuurd van Manchester City, maakte in de 89ste minuut nog de 3-3 namens FC Eindhoven. Roda had in de tweede helft flink wat kansen laten liggen om de voorsprong te vergroten en de wedstrijd daarmee te beslissen. Roda JC staat nu vierde in de Keuken Kampioen Divisie, FC Eindhoven zevende.

Roda JC-coach Jurgen Streppel was geschorst, waardoor hij wel op de tribune mocht plaatsnemen naast technisch directeur Jeffrey van As. Remond Strijbosch nam de taken waar op de bank bij Roda JC. Roda-aanvoerder Kees Luijckx baalde van de ambiance. ,,Het was nu een uitwedstrijd voor ons, maar we gaan ons publiek zeker missen bij de thuiswedstrijden. Het was echt een genot om voor fans te spelen, de wisselwerking was echt top. Natuurlijk baalden we allemaal toen we het nieuws gisteravond te horen kregen, maar we kunnen er als spelers niet te lang bij stilstaan. Wij moeten gewoon ons werk doen, maar leuk is natuurlijk anders.”