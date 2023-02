FC Emmen dit weekend met speciaal roze tenue in actie tegen zaadbalkanker

met Purrel Fränkel Voetbal is het leven voor Polder­vaart, dit is een bittere pil • Wie zegt dat Cillessen volgend seizoen nog bij NEC speelt?

Adrie Poldervaart geeft alles voor voetbal. Het is zijn leven. Het is een erg bittere pil voor hem dat hij is geveld door een zeldzame spierziekte. Is het wel zo zeker dat Jasper Cillessen volgend seizoen nog bij NEC keept? En voor Davy Pröpper is het erg moeilijk om nog terug te keren in het profvoetbal.