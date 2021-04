FC Emmen gaat door met winnen en staat nog maar punt achter VVV en Willem II

Het werd in Sittard nog ongekend spannend op het eind toen Fortuna Sittard in de slotfase op gelijke hoogte kwam, maar Emmen via een strafschop alsnog de kans kreeg om te winnen. Glenn Bijl benutte de mogelijkheid in de 88ste minuut. Diep in blessuretijd tekende Paul Gladon nog voor de 1-3, nadat hij eerder in de wedstrijd nog twee goals afgekeurd zag worden. Gladon had daarmee eindelijk zijn eerste goal voor Emmen te pakken. Het leidde tot vrolijke taferelen na het laatste fluitsignaal van scheidsrechter Joey Kooij, die er een warrige tweede helft van maakte.



Juist voor FC Emmen was de wedstrijd tegen Fortuna Sittard een uitgelezen mogelijkheid om een vervolg te geven aan wat de laatste weken een herrijzenis is gaan heten. Emmen leek vrijwel het gehele seizoen de gedoodverfde degradatiekandidaat nummer een maar won recent de ene na de andere wedstrijd. Tijdens het duel tegen Fortuna werd ook nog bekend dat concurrent Willem II een 4-0 nederlaag had geleden tegen Heracles, terwijl de Limburgse opponent van zaterdagavond nagenoeg niks meer heeft om voor te spelen.



Dat laatste was te zien in Sittard waar de thuisploeg matig voor de dag kwam en nooit echt liet zien waarom het zo gestaag was opgeklommen naar de middenmoot.