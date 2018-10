FC Emmen geeft zege weg in bizarre tweede helft

Bij Emmen keerden Alexander Bannink en Nicklas Pedersen na blessureleed terug in de basis. Hoewel de Drenten nog met de nodige branie aan het duel begonnen, hielden Emmen en Fortuna elkaar het grootste gedeelte de hele eerste helft in een houdgreep.



Beide clubs, die dit seizoen normaliter om handhaving moeten vechten, hielden het achterin potdicht. Grote kansen bleven dan ook lange tijd uit, hoewel Bannink in de openingsfase een aardige mogelijkheid kreeg.

Geen spektakelstuk voor rust

Een spektakelstuk werd het in de eerste helft dus niet, maar Emmen had in eigen huis wel licht de overhand. Het geduld van de ploeg van trainer Dick Lukkien werd een kleine tien minuten voor rust beloond. Natuurlijk had regisseur Anco Jansen met een vernuftige steekpass weer een belangrijk aandeel in de 1-0 van Bannink. De middenvelder schoot vanuit een lastige hoek raak, via het been van verdediger Wessel Dammers, waardoor doelman Alexei Koselev kansloos was.

Vlak na die openingstreffer bediende Jansen ook Glenn Bijl op maat, maar Bijl kwam vanuit kansrijke positie niet verder dan een rollertje dat voorlangs ging. Van Fortuna had Emmen ondertussen nog steeds weinig tot niets te duchten. Zo kwam de gevreesde spits Andrija Novakovich er niet aan te pas bij Keziah Veendorp en Nick Bakker.

Het was wat dat betreft veelzeggend dat het tot tien minuten na rust duurde dat de Limburgers voor het eerst gevaarlijk werden. Een bekeken schot van invaller Lazaros Lamprou zeilde tot opluchting van Emmen-doelman Kjell Scherpen naast.

Meer ruimte

Fortuna kroop vanaf dat moment wat meer uit zijn schulp, maar in de jacht op de gelijkmaker ontstond er ook ruimte voor Emmen. De Drenten mochten eerst nog van geluk spreken dat een slaapmomentje van Veendorp niet werd afgestraft door Lisandro Semedo (schot in zijnet). Luttele minuten daarna was het evenwel opnieuw raak voor de thuisploeg.

Het was invaller Jafar Arias, in het veld gekomen voor de toch weer geblesseerd uitgevallen Pedersen, die de marge verdubbelde. De sterke spits knikte keurig raak na een fijn aangesneden vrije trap van Caner Cavlan (2-0).

Die tweede treffer had genoeg kunnen en moeten zijn om de wedstrijd rustig uit te spelen, maar na een nieuwe onoplettendheid van Veendorp profiteerde Semedo deze keer wel (2-1). Gelukkig voor de balende verdediger, die met zijn kompaan Bakker lange tijd zo soeverein oogde, was het vlak daarna alweer de beurt aan Bannink. De middenvelder kon alleen door op Fortuna-doelman Coselev en rondde koeltjes af (3-1).

Weer een cadeautje

Zo leek Emmen het duel alsnog vroegtijdig beslissen, maar toch kreeg Fortuna weer een aansluitingstreffer cadeau. Nu was het de te gretig uitkomende doelman Scherpen die de fout inging, zodat de bekeken kopbal van Fortuna-invaller Finn Stokkers over de boomlange Emmenaar pardoes goed was voor de 3-2.



Weg rustige slotfase, dus. Sterker nog: Fortuna kwam in blessuretijd nog op gelijke hoogte ook. Scherpen twijfelde bij een vrije trap of hij moest optreden, waarna José Rodriquez profiteerde van de weifeling bij de ongelukkig optredende goalie. De late 3-3 zorgde voor een enorme anticlimax op De Oude Meerdijk, waar de thuisploeg het veld met een fluitconcert verliet.

