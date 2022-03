FC Emmen grijpt periodetitel én koppositie, FC Eindhoven laat langverwacht feest uit handen glippen

Keuken Kampioen DivisieNiet FC Eindhoven maar FC Emmen is periodekampioen in de Keuken Kampioen Divisie. FC Eindhoven verzuimde voor het eerst sinds 2016 een periode te pakken door een 1-1 gelijkspel tegen ADO Den Haag terwijl FC Emmen koploper FC Volendam van de mat veegde (4-1). Daarmee werd de ploeg van Dick Lukkien niet alleen periodekampioen, maar FC Emmen nam ook de eerste plek op de algehele ranglijst over.

FC Eindhoven won de laatste acht wedstrijden allemaal. Een negende zege op rij zou maandagavond de eerste periodetitel sinds 2016 betekenen voor de ploeg van coach Rob Penders. Het enige wat daarvoor gedaan diende te worden, was winnen van ADO Den Haag op eigen veld. Met FC Volendam en FC Emmen waren er nog wel twee kapers op de kust. FC Volendam stond in punten gelijk in de derde periode en FC Emmen stond één punt achter, maar die twee ploegen stonden nota bene tegenover elkaar in Emmen.

Dat FC Volendam de periodetitel in elk geval niet zou winnen én de koppositie in de Keuken Kampioen Divisie zou verspelen aan FC Emmen was na één helft al duidelijk. De ploeg van Dick Lukkien veegde koploper FC Volendam compleet van de mat in Emmen. Bij rust stond het al 4-0. Rui Mendes maakte na ruim een kwartier de 1-0, waarna tussen minuut 37 en 42 drie keer werd gescoord. Twee keer door Reda Kharchouch en één keer door Miguel Araujo.

FC Eindhoven moest na rust vol aan de bak om FC Emmen achter zich te houden, want die ploeg stond halverwege op een achterstand. Sem Steijn maakte de enige goal van de eerste helft namens ADO Den Haag, waarna de Eindhovenaren na rust dus twee keer moesten scoren om het Bronzen Schild niet naar Emmen te laten gaan. In de 66ste minuut maakte Joey Sleegers, verkozen tot beste speler van de derde periode, in elk geval wel de 1-1.

Hoewel de Eindhovenaren de laatste minuten vol voor de 2-1 gingen, hield ADO Den Haag met piepen en kraken stand. Het bleef 1-1 en dus ging de periodetitel naar Emmen. Daar scoorde Daryl van Mieghem nog wel de 4-1 namens FC Volendam, maar FC Emmen kwam verder geen moment in de problemen. Door de winst op FC Volendam pakken Lukkien en zijn spelers dus niet alleen de periodetitel, maar óók de eerste plek in de Keuken Kampioen Divisie.

Met nog acht wedstrijden te gaan kan FC Emmen de eredivisie dus weer voorzichtig ruiken. De voorsprong op FC Volendam is nu één punt. Excelsior en FC Eindhoven volgen op respectievelijk zes en zeven punten.

