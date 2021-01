FC Emmen: het lachertje van Europa

FC Emmen gaat na de winterstop vrolijk verder met waar het in 2020 mee bezig was; het team van Dick Lukkien verliest wedstrijd na wedstrijd. De Drentenaren wonnen nog geen duel na zestien speelrondes en lijken af te stevenen op degradatie. Na de 1-4 thuisnederlaag tegen FC Twente werd ook het tweede duel van 2021 kansloos verloren door de nummer twaalf van vorig jaar. Op bezoek bij Heracles (4-0) leed de club alweer de elfde nederlaag van het seizoen. De overige vijf duels eindigden in een gelijkspel.

Door de zeges van Schalke 04 afgelopen zaterdag (4-0 op Hoffenheim) en Sheffield United gisteravond is de hekkensluiter van Nederland de enige club van de top-10 competities van Europa (op basis van coëfficiëntenranglijst) dat nog geen enkele keer won.

Minste zeges hekkensluiters top-10 competities

FC Emmen (Ned) - 0 zeges

Sheffield United (Eng) - 1

Boavista (Por) - 1

Huesca (Spa) - 1

FSV Mainz (Dui) -1

Crotona (Ita) - 2

Admira (Oos) - 2

Nimes (Fra) - 3

Tambov (Rus) - 3

Mouscron (Bel) - 4

Volledig scherm Sheffield United won gisteravond voor het eerst dit seizoen. © AFP

Als je verder kijkt dan de top-10 is er nog één club in Europa die net als Emmen nog zonder overwinning is. Die twijfelachtige eer is voor het Deense Lyngby. De hekkensluiter van de 3F Superliga speelde echter drie wedstrijden minder dan de slechtste club uit de eredivisie. Verhoudingsgewijs staat die ploeg er dus beter voor dan de manschappen van Lukkien.

Minste zeges hekkensluiters rest van Europa

Lyngby (Den) - 0

Inhulets (Oek) - 1

Lamia, Larissa (Gri) - 1

Opava (Tsj) - 1

Vaduz (Zwi) 1

Istra 1961 (Kro) - 2

Podbeskidzie (Pol) - 2

Pohronie (Slo) - 2

Etar (Bul) - 2

Backa (Ser) - 2

Erzurum (Tur) - 3

Volledig scherm Michel Sanchez mocht afgelopen weekend zijn spullen pakken bij de Spaanse hekkensluiter Huesca, dat dit seizoen maar een wedstrijd won. © EPA

Maar het kan altijd slechter, want FC Emmen is overigens nog niet de slechtste ploeg uit de geschiedenis van de eredivisie. Zes teams moesten nog langer moesten wachten op hun eerste zege van het seizoen. Dus Dick Lukkien heeft nog even om te voorkomen dat de club bovenaan deze lijst zal prijken.

Langste reeks zonder zege

RBC Roosendaal (2005/06) - 25 wedstrijden

FC Dordrecht (1994/95) - 25

Helmond Sport (1983/84) - 22

Fortuna Sittard (1968/69) - 21

Willem II (2010/11) - 19

SC Cambuur (1993/94) - 18

FC Emmen (2020/21) - 16

Ook het puntenaantal van de Emmenaren (vijf) is zorgwekkend. Er waren in de geschiedenis van de eredivisie maar vijf clubs die nog minder punten bij elkaar sprokkelde na zestien speelrondes. Deze clubs degradeerden allemaal. RBC Roosendaal is de slechtste club aller tijden in de eredivisie. In het seizoen 2005/2006 eindigde het met slechts negen punten op de achttiende plek. Als FC Emmen op de huidige weg doorgaat, zal het met elf punten afdalen naar de Keuken Kampioen Divisie.

Ranglijst na zestien speelrondes

Willem II (2010/11) - 3 punten

SC Cambuur (1993/94) - 3

De Volewijckers (1962/63) - 4

RBC Roosendaal(2005/06) - 4

Helmond Sport (1983/84) - 4

FC Emmen (2020/21) - 5