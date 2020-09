FC Emmen is er niet per se slechter op geworden

FC Emmen heeft de grootste smaakmaker van vorig seizoen kunnen behouden. Zoals het er nu naar uitziet kunnen ze op de Oude Meerdijk nog een seizoen lang genieten van Sergio Peña. Ook landgenoot Miguel Araujo is gebleven terwijl Glenn Bijl die toch zeker naar Groningen leek te vertrekken ook gewoon nog bij Emmen speelt. FC Twente probeerde zelfs trainer Dick Lukkien te verleiden tot een overgang maar de succescoach blijft Emmen gewoon nog trouw. Hij denkt dat er nog meer uit de club te halen is dan de veertiende en twaalfde plaats van de vorige twee seizoenen.



Emmen hoopt maar weer het beste wat betreft aanvoerder Anco Jansen die vrijwel het hele vorige seizoen miste, nog steeds niet helemaal fit is en hoogstwaarschijnlijk de start van de eredivisie mist. Op de transfermarkt zette de club aanvankelijk hoog in. Er werd een lijntje uitgegooid naar voormalig Oranje-keeper Sergio Padt en er werd geflirt met Jan-Arie van der Heijden, in 2017 nog kampioen met Feyenoord. Zij kwamen niet maar met Simon Tibbling kwam er wel een oude eredivisiebekende naar Emmen. De Zweed speelde drie seizoenen voor FC Groningen en gold vroeger als een groot talent. Hij wil bij Emmen ‘gewoon weer lekker voetballen.’ De creatieve uitspattingen van huurling Kerim Frei zal trainer Dick Lukkien moeten missen maar hij zag wel weer Caner Cavlan terugkeren bij de club na een mislukt avontuur in Oostenrijk. Hoewel Lukkien er nog wel graag een aantal speler bij wil hebben, is Emmen niet per se slechter op geworden.