FC Emmen jaagt in Almelo op eerste zege

samenvatting Topscorer Giakoumak­is ook tegen Willem II de held van VVV

10 januari VVV heeft dankzij Georgios Giakoumakis in de thuiswedstrijd tegen Willem II de derde zege van het seizoen geboekt: 2-1. De Griekse spits maakte in de extra tijd het winnende doelpunt, een klein kwartier na de strafschop waaruit hij gelijk had gemaakt. Hij staat nu op twaalf doelpunten, één meer dan Danilo van FC Twente.