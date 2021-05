FC Emmen maakt gehakt van VVV-Venlo, maar play-off tegen NAC Breda wacht

Het rumoer over een aanmoedigingspremie zal nog wel even voort sudderen, maar FC Emmen mag zich opmaken voor de play-offs, donderdagavond tegen NAC. Een simpele 0-4 overwinning op VVV bracht geen bevrijding voor de Drentse ploeg, want Willem II won met 2-1 van Fortuna Sittard.

Door Sjoerd Mossou



Terwijl de klok richting het einde tikte in Venlo, waren alle ogen en oren gericht op Willem II-Fortuna Sittard. Dáár lag de sleutel naar de ontsnapping van FC Emmen, dat het duel met het gedegradeerde VVV zelf al binnen een uur had beslist. 0-4 werd het uiteindelijk in Venlo. Maar van trainer Dick Lukkien tot de verslaggevers van RTV Drenthe: iedereen stond in verbinding met de ontwikkelingen in Tilburg, waar de slag om de ‘veilige’ vijftiende plaats werd beslecht. De teleurstelling volgde al snel na het laatste fluitsignaal: de 2-1 zege van Willem II duwde Emmen richting de play-offs.

Relletje

Voorafgaand aan de wedstrijd was het vrijwel uitsluitend over een spraakmakend relletje gegaan. De spelers van FC Emmen zouden een aanmoedigingspremie van 25.000 euro hebben geboden aan Fortuna Sittard, dat een uurtje verderop tegen Emmens directe concurrent speelde in Tilburg.

De club uit Sittard weigerde het aanbod, de KNVB kondigde een onderzoek aan, terwijl Emmen bovenal trachtte het incident te bagatelliseren. Volgens de Drentse voorzitter Ronald Lubbers was het allemaal onzin - en was het aanbod netjes ingetrokken toen bleek dat het volgens de KNVB-regels verboden was.

Bovenal was de kwestie tekenend voor de grote belangen. Eenmaal op het veld stond de hoogspanning op de benen bij Emmen, in een wedstrijd die in het eerste half uur alles weg had van een typisch degradatieduel. Het al uitgespeelde VVV speelde bovenal plichtmatig, maar tot kansen kwamen de bezoekers in eerste instantie moeizaam. Het regende over en weer slordigheden en balverlies. Na 36 minuten was het niettemin alsnog raak. Glenn Bijl zette de aanval op, VVV-verdediger Arjan Swinkels wankelde, waarna Luka Adzic scoorde op aangeven van Kerim Frei: 0-1.

Volledig scherm © ANP

Dat doelpunt zorgde zichtbaar voor opluchting bij de ploeg van Dick Lukkien, maar nog altijd bleven de ogen schuin gericht op de wedstrijd in Tilburg. Net toen Emmen de beroemde trap van De Koel op wilde lopen voor de rust, kwam het nieuws door dat ook Willem II de score had geopend.

Na rust bleef de spanning voelbaar in De Koel, zeker toen vanuit Tilburg het nieuws doorkwam van de gelijkmaker van Fortuna Sittard. Maar na 52 minuten was VVV tegen Emmen wel zo’n beetje beslist. Scheidsrechter Danny Makkelie gaf een strafschop na een overtreding van doelman Delano van Crooij op Michael de Leeuw, Sergio Peña scoorde feilloos: 0-2.

Toen Michael de Leeuw ook nog fraai de 0-3 binnen kopte, was het wachten op de ontwikkelingen in Tilburg. Maar toen Willem II daar de 2-1 maakte, en standhield bovendien, restte voor Emmen de teleurstelling. Invaller Paul Gladon maakte ook nog de 0-4, maar de miraculeuze Drentse inhaalrace is voorlopig nog niet bekroond met handhaving. Donderdag wacht NAC Breda in de halve finale van de play-offs.

Volledig scherm Sergio Peña. © ANP

Volledig scherm De spelers van FC Emmen zitten vanmiddag tussen hoop en vrees. © Pro Shots / Ron Jonker