FC Emmen mag voorlopig toch met naam seksshop op shirt spelen

Het conflict tussen de voetbalbond en Emmen speelt al enige weken. De KNVB vindt het ‘niet gepast’ dat FC Emmen voor een shirtsponsor kiest die ‘in verband kan worden gebracht met de seksindustrie’. Volgens het bestuur betaald voetbal van de KNVB past dit niet binnen het uitgebreide sponsoringreglement waar alle clubs zich aan moeten houden. Dinsdag zaten de KNVB en Emmen ook al bij elkaar. Uitkomst van dat gesprek was dat de KNVB in december met alle clubs, tijdens de algemene vergadering betaald voetbal (AVBV), het betreffende artikel uit het sponsorreglement gaat bespreken.

De KNVB geeft nu toch toestemming omdat in de overeenkomst tussen FC Emmen en EasyToys over veel zaken al duidelijke afspraken gemaakt waren. ,,Zo wilden beide partijen in eerste instantie een driejarige verbintenis aangaan. Na het overleg van donderdag is die overeenkomst naar één jaar teruggedraaid en zullen er wijzigingen worden doorgevoerd in het geval dat vanuit wet- en regelgeving nodig blijkt. Als de AVBV zich in december heeft gebogen over het sponsoringreglement en er geen verdere bezwaren ten tonele komen, kan de overeenkomst tussen FC Emmen en EasyToys alsnog worden opgetrokken naar drie jaar”, meldt de voetbalbond.

FC Emmen speelde vanwege het verbod de eerste twee competitieduels zonder shirtsponsoring. De club uit Drenthe verkocht online wel al shirts met daarop de naam van EasyToys. Er werden er zoveel besteld dat de verkoopperiode met twee dagen werd verlengd.

,,We hebben een goed gesprek gehad met de directies van FC Emmen en EasyToys”, zegt Jean-Paul Decossaux, commercieel directeur van de KNVB. ,“Wij betreuren de eerder ontstane situatie en waarderen in dit verband de flexibiliteit van club en sponsor door de duur van het sponsorcontract aan te passen. Tijdens de komende AVBV willen we de sponsorregelgeving in het betaald voetbal met alle clubs bespreken en hier een duidelijk standpunt over innemen. Zoals eerder gezegd, willen we daarbij normen die openstaan voor interpretatie zoveel mogelijk voorkomen.”

Ronald Lubbers, voorzitter van FC Emmen, is tevreden: ,,Na het eerste overleg op dinsdag in Zeist zijn de gesprekken woensdag en donderdagochtend voortgezet en die zijn in een dusdanig goede harmonie verlopen dat we een mooi compromis hebben gevonden.”

In onze nieuwsupdate bespraken we vorige week de shirtsponsoring van FC Emmen:

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.