FC Emmen rekent op snelle terugkeer aanvoerder Jansen

Debuut voor Van de Looi bij NEC

19:25 AMSTERDAM - NEC speelt vanavond (aftrap 20.00 uur) de tweede competitiewedstrijd in de Eerste Divisie. De Nijmegenaren gaan na de thuisnederlaag tegen FC Eindhoven (1-2) op De Toekomst op jacht naar de eerste overwinning van het seizoen. Tom van de Looi debuteert in de basis bij de Nijmegenaren. De reden hiervan is (nog) niet bekend. Mis niets in het liveblog.