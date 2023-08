FC Emmen vindt dat voor seks met minderjarige veroordeelde speler kans verdient: ‘Hij was jong en naïef’

Dat was omdat hij volgens de rechter ‘ogenschijnlijk vrijwillig’ seks had met een 14-jarig meisje. ,,Maar het is juist de bedoeling van de wet om jeugdigen tegen zichzelf in bescherming te nemen”, aldus de rechter in het vonnis. Het slachtoffer liet destijds weten dat ze bang was voor Ubbink en dat de seks haar werd opgedrongen. Met afschuw werd door aanhangers van FC Emmen vervolgens gesproken over de nieuwste aanwinst, al vindt ook een deel dat hij een tweede kans verdient.



FC Emmen laat in het midden of het op de hoogte was van het verleden van Ubbink. Algemeen directeur Rinse Bleeker wilde in eerste instantie alleen kwijt dat hij ‘geschrokken’ is van alle reacties op de speler, die de afgelopen jaren carrière maakte in Kazachstan, Slowakije, Polen en Roemenië en eerder in Nederland één bekerduel speelde voor RKC Waalwijk. Bleeker noemde de zaak een ‘privékwestie’.