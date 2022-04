FC Emmen wint in Dordrecht en keert na één seizoen terug in eredivisie

FC Emmen heeft zich verzekerd van een plekje in de eredivisie. Op bezoek bij FC Dordrecht was de 0-1 winst genoeg voor promotie. Rui Mendes maakt het enige doelpunt voor de koploper van de Keuken Kampioen Divisie.

Verspreid over verschillende vakken vielen ze elkaar en de spelers in de armen, de honderden meegereisde fans van FC Emmen. De ploeg van Dick Lukkien had op voorhand nog één overwinning nodig om zeker te zijn van promotie naar de eredivisie. En die zege werd vanavond behaald tegen FC Dordrecht, zij het moeizaam met 0-1. Het leidde tot intense vreugde bij die anders zo nuchtere Drenten. Zij transformeerden De Krommedijk tot een ware feesttempel. ,,Wij staan bovenaan”, weerklonk het uitgelaten over de tribunes.

Volledig scherm © Pro Shots / Erich Snijder

Voorafgaand aan de huldiging op het veld dreigde het wel nog even uit de hand te lopen, toen aanhangers van FC Dordrecht de confrontatie zochten met de bezoekende fans die het veld hadden betreden. De ME moest eraan te pas komen om de rust te herstellen.

FC Emmen speelt komend seizoen weer tegen Feyenoord en Ajax. Officieus wisten ze dat al een poosje in de Keuken Kampioen Divisie, waarin de ploeg van Lukkien na een matige start eenvoudigweg de sterkste van allemaal bleek. Na de zege op FC Dordrecht is er helemaal geen twijfel meer over de nabije toekomst. Een doelpunt van Mendes volstond aan de sfeervolle Krommedijk om de promotie definitief veilig te stellen.

Volledig scherm © ANP

Zoals wel vaker in dit soort wedstrijden was de spanning voelbaar. Tot het doelpunt van Mendes hadden de roodwitten het al lastig met het taaie Dordrecht, dat zich dapper weerde. Na die goal leken de zenuwen alleen nog maar meer op te spelen. Dat was helemaal het geval nadat Kezia Veendorp in de slotfase na zijn tweede gele kaart voortijdig naar de kant moest. Toch hield FC Emmen stand.

Vandaar dat de roodwitten morgen officieel gehuldigd kunnen worden. Dit gebeurt op het plein voor het stadhuis in Emmen. De verwachting is dat zeker 20.000 fans het feest bij zullen wonen. Vanavond namen spelers, stafleden en aanhangers van de club alvast een voorschot op dat festijn. Op de klanken van het ‘wij staan bovenaan’ werden de biertjes aan de lippen gedrukt.

Strijd om plek 2 Naast FC Emmen zal er nog een club uit de Keuken Kampioen Divisie promoveren, maar welke dat is, zal nog even spannend blijven. FC Volendam staat momenteel op die felbegeerde tweede plek, maar is daar nog lang niet zeker van. Zo verloor FC Eindhoven - de nummer drie - met 1-3 van Jong PSV, en zag het Roda JC weer dichterbij komen. Die ploeg uit Kerkrade won in een spectaculair duel van hekkensluiter Helmond Sport (5-3). Maar er zijn nog meer kanshebbers voor die begeerde tweede plek. ADO Den Haag won met 0-1 bij Jong AZ en kan via de inhaalwedstrijd tegen Jong PSV naar plek drie klimmen. Excelsior had vandaag op die derde plek kunnen komen, maar bleef op een 1-1 gelijkspel steken bij MVV Maastricht. FC Volendam speelt morgen om 16/30 uur tegen Jong Ajax. Bekijk alle uitslagen en de stand hier.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.