FC Groningen gaat in gesprek met Redan na omstreden filmpje

In de video wordt onder meer gerept over ‘quarantainegappies’ en ‘quarantainesquad’. ,,Dit is geen voorbeeldgedrag van Daishawn. Dat is wel duidelijk”, stelt technisch directeur Mark-Jan Fledderus van FC Groningen. ,,Ik ga contact zoeken met Daishawn, zodat hij zijn kant van het verhaal kan vertellen. Dat lijkt me wel zo netjes.” Fledderus wil, tot dat gesprek heeft plaatsgevonden, nog niet vooruitlopen op eventuele sancties voor de aanvaller die in de winterstop werd gehuurd van Hertha BSC.

,,We hebben met elkaar afgesproken dat spelers in Groningen, of anders in de buurt van Groningen zouden verblijven. Maar daar houdt onze invloed in deze situatie op. Dit kunnen wij niet controleren”, vervolgt Fledderus. ,,Spelers moesten van ons voor zichzelf trainen. Niet in groepjes. Ik heb ook gelezen dat die voetbalveldjes in Amsterdam gesloten zijn. Maar we moeten daar eerst nog meer informatie over krijgen, voordat we straks in het gesprek met Daishawn conclusies kunnen trekken. Ik ben ook wel benieuwd wat Ajax hiermee gaat doen.”



Ajax laat in een reactie weten niet publiekelijk te willen reageren. De Amsterdammers bespreken het vooral intern.